إلهام شاهين تعبر عن تضامنها مع فلسطين في حفل تكريم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت إلهام شاهين فيديو كلمة خلال تسلمها تكريمها في اليوبيل الذهبي للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما أثار جدلًا واسعًا، حيث عبرت الفنانة عن موقفها القوي وتضامنها الشديد مع الشعب الفلسطيني ومعاناتهم.

تعبير عن الحزن والغضب

أثناء الاحتفال، شاركت إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث عبرت عن حزنها الشديد وغضبها العارم تجاه الأحداث الدامية في فلسطين. وأكدت أنها شعرت بالألم العميق لما يحدث، مشيرة إلى أنها لم تستطع النوم بسبب الأخبار المؤلمة والمأساوية.

رسالة قوية للمجتمع الدولي

في كلمتها، استنكرت شاهين ما وصفته بخرق إسرائيل للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية في غزة ورفح وغيرها من المناطق الفلسطينية.

دعم قوي للقضية الفلسطينية

وأضافت أن معظم المجتمع الدولي يقف إلى جانب حقوق الفلسطينيين، معتبرة أن المطلوب من الجميع التصدي للمظاهر القمعية التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

إعلان عن التضامن والتصدي

ختمت كلمتها بإعلان قوي، مؤكدة أنها إذا كان أحد يتهم من يدافع عن بلده بالإرهاب، فإنها تعلن نفسها اليوم بأنها "إرهابية". وأعلنت استعدادها للنزول إلى الشارع والتظاهر دفاعًا عن حقوق مصر وكرامتها.

الاستجابة على وسائل التواصل الاجتماعي

تفاعل جمهور إلهام شاهين بشكل كبير مع ما نشرته، مؤكدين دعمهم وتأييدهم لموقفها الصريح والقوي تجاه القضية الفلسطينية.