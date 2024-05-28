نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الثقافة المصرية فعالياتها لحفظ التراث الفني حيث تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا ضمن سلسلة كلثوميات التي تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على مسرح معهد الموسيقي العربية.

نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفني يؤديها كل من نهاد فتحى ورحاب عمر.

سلسلة كلثوميات

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيل من التراث الموسيقى العربي.

حفل لفرقة الإنشاد الديني

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نظمت حفل لفرقة الإنشاد الديني تحت إشراف المايسترو عمر فرحات بمعهد الموسيقى العربية.

وتضمن البرنامج مختارات من الأناشيد والابتهالات الشهيرة منها ميدلي الحج وصلوا على الهادي، وزيدوا صلاته، وصلة من مقام الحجاز، صلوا على سيد الثقلين، وصلة من مقام راحة الأرواح إعداد حسام صقر، مولويات من قدود حلبية، كن مع الله لـ رشيد غلام، علشانك يا نبينا لـ محمد فوزي، يا رب أنا العبد الفاني لـ محمد ثروت، توشيح فؤادي غدًا للشيخ سيد موسى، سلام على النبي لـ عبد المنعم الحريري، النبي غالي من الفلكلور المصري، النبي ذاك الإمام من التراث الصوفي، هل دعاك الشوق لـ عباس الديب، سكتك سلامة لـ مرسى الحريري، أسماء الله الحسنى للشيخ سيد مكاوي