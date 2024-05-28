في ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو، ذكرى ميلاد الفنان جورج سيدهم، الذي ارتبط اسمه بـ "ثلاثي أضواء المسرح"، فقد تميز بالذكاء والإصرار والطموح، وتميز أيضًا بالكاريزما وحب الجمهور له في الوطن العربي، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.



مولد جورج سيدهم



ولد جورج سيدهم يوم 28مايو 1938، في سوهاج حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وعمل بعدها مُهندسًا زراعيًا في إحدى مزارع الإسكندرية، لكنه في تلك الفترة كان عاشقًا للفن، وقدّم فقرات كوميدية في برنامج "مع الناس” على التلفزيون المصري، حتى تقدم باستقالته من العمل في المزرعة واتجه إلى الفن.

موقف لا ينسى



عند ولادته قالت القابلة لوالدته أن ابنها وُلد ميتا ووضعته تحت السرير، وذكر جورج سيدهم تلك القصة في حوار قديم له في برنامج "اتنين على الهواء"، إذ أوضح أن ولادته كانت متعسرة، حتى أن والدته ظلت 3 أيام في ولادته، موضحًا:"قالولي إني اتولدت ميت"، مؤكدًا أنه من مواليد الصعيد ولم يكن هناك أطباء وولد على يد "داية".

تابع أنه عند ولادته كان جسده أزرق اللون، وألقت به الداية تحت السرير ظنا منها أنه توفي، لكن بعد فترة وجيزة جاءت إحدى جيران والدته للاطمئنان عليها، وعندما سألت عنه أخبروها أنه توفي، ولكن طلبت رؤيته وذهبت به إلى المطبخ وأتت بـ بصل ومياه ساخنة، موضحًا: "شممتني بصل بعد 5 دقايق عيطت".



إضرابه عن الزواج

كان رافضًا لفكرة الزواج، مثل صديقه الراحل سمير غانم، ولم يتزوج سوى بعد سن الخمسين، عندما قابل الصيدلانية ليندا، وأعجب بها وأحبها وطلب منها الزواج، وهي الأخرى أحبته، وظلت معه حتى آخر أيامه رغم مرضه وما تعرض له من أزمات.



تعرض للظلم قبل مرضه



كشفت “ليندا” زوجته خلال تصريحات صحفية: “جورج لا يمتلك فلوس فى الحياة نهائيًا لا قبل المرض ولا بعده.. جورج كفنان اتظلم جدًا لأن كل اللي وصله أيام مسرح الهوسابير ضاع مع حريق المسرح في فبراير 1986، كما ضاع ما تبقى من أمواله في صفقة الأجهزة التي استوردها من الخارج وتقدر بـ 150 ألف جنيه، وهي نفس الفترة التي تركه فيها سمير غانم وطلب حسابه.. كل ذلك قضى على جورج وعلى كل ما يملكه حتى أصبح على الحديدة.. جورج حاول أن يعيد بناء المسرح، لكنه فشل ولم تساعده الدولة على ذلك رغم أن المسرح صرح ثقافي فتعرض لصدمة نفسية عنيفة من كل النواحي”.



أبرز أعماله الفنية

ومن أبرز أعماله مسرحية "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور" و"حب في التخشيبة" وفيلم "أونكل زيزو" والشقة من حق الزوجة" و"العميل 77" و"البحث عن فضيحة"، إلى جانب تعاونه مع الفنانين الراحلين سمير غانم والضيف أحمد في الفرقة الشهيرة "ثلاثي أضواء المسرح".

رحيل جورج سيدهم

رحل جورج سيدهم في مارس 2020 عن عمر يناهز 82 عامًا داخل إحدى المستشفيات بعد معاناة مع المرض، وشارك عدد قليل من الفنانين في توديعه لمثواه الأخير، نظرًا لأنه توفي في بداية جائحة "كورونا" وما تطلبته من عزل والبعد عن التجمعات، ولحق به فيما بعد صديقيه سمير غانم ودلال عبد العزيز في عام 2021، متأثرين بإصابتهما بفيروس "كورونا".