مازن الغرباوي يلتقي بالسفير المصري بكوريا الجنوبية لبحث سبل التعاون

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالسفير المصري بكوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن في مدينة سيول علي هامش مهرجان سيول الدولي للمسرح، وبحث الطرفان سبل التعاون الثقافي والفني.

تفاصيل لقاء الفنان مازن الغرباوي بالسفير المصري بكوريا الجنوبية

اتفق الطرفان بشكل مبدئي علي التعاون في إقامة يوم كوري ضمن فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان عام2024، وكلف سعادة السفير المخرج مازن الغرباوي بإقامة عرض مسرحي مصري كوري عام 2025 وتضمينه ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 30 عاما علي العلاقات الدبلوماسية الكورية، وسيقدم العرض علي واحد من أكبر المسارح في العاصمة سيول بكوريا الجنوبية في شهر أبريل لعام 2025 ومن ثم سيعرض في مصر في نوفمبر 2025 بالقاهرة وسيعرض أيضا بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عام 2025.

ومن جانبه رحب مازن الغرباوي بالفكرة وشكر السفير وأكد أنه سيكون عرضًا شرفيا للدورة العاشرة التي ستكون كوريا الجنوبية دولة ضيف شرف فيها، كما أثني سعادة السفير علي بروتوكول التعاون المبرم بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر وبين جمعية المسرح بكوريا الجنوبية، وأكد علي أهمية هذا التعاون المثمر خاصة أنه مستدام حتي عام 2026، وحضر اللقاء الدكتور جونج وو سون رئيس جمعية المسرح بكوريا الجنوبية، ومعه السيدة الكاتبة كوك مين سونج السكرتير العام للجمعية.



معلومات عن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انتهى من دورته الثامنة التي حملت اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتورة إنجي البستاوي برئاسة شرفية لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.