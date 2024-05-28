نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد وروبي في أقوى المفاجآت بحفلات City festival في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم 7 يونيو المقبل أولي حفلات City festival لصيف 2024 بالاشتراك مع ليالي مصر، ويستضيف فرع سيتي كلوب الشروق الحفل بمناسبة الافتتاح وبدء حفلاتهم للسنة الثانية على التوالى.

تفاصيل الحفل

وفي مفاجأة مدوية، يحيي الحفل النجم أحمد سعد والنجمة روبي في أقوي مفاجآت النسخة الجديدة من حفلات سيتي فيستيفال لصيف 2024.

وتنظم مجموعة أندية سيتى كلوب يوما ترفيهيًا لأعضاء سيتى كلوب الشروق بمناسبة الافتتاح قبل الحفل، يتضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.



آخر أعمال أحمد سعد



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية، هو طرحه مؤخرًا لأغنية "يابن المحظوظة"،من فيلم" فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة الفنان هشام ماجد، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتجاوزت مشاهداتها حاجز المليون مشاهدة.



كلمات أغنية يابن المحظوظة لـ أحمد سعد



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:يا ليل يا عين يا ليل.. يا يا عين يا ليل.. اه

كل حاجة طالعة منها حلوة زي المانجا وأحلى لا وأحلى.. العيون عاملين بلاوي في المكان توهتها ساحلة لا دي ساحلة

.. خفة ايد دم دي في كفة والدلع يا ناس في كفة.. اه دي حرفة... بختو يا ناس اللي طال الجمال ده.. زفه زفة.