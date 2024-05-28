نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريس إيفانس يبدأ تصوير مشاهد فيلمه الجديد مع داكوتا جونسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت النجمة داكوتا جونسون، تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي يطرح بعنوان The Materialists في مدينة نيويورك.

كريس إيفانس

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، ظهر بها النجم كريس إيفانس، الذي يشارك في بطولته.

وكانت قد وقعت مارجرت جويلي على عقد المشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد يضم مجموعة مميزة من نجوم السينما في هوليوود.

ووفق ديلي ميل، الفيلم الجديد، هو مشروع حديث للمخرج الكبير إيثان كوين، ويطرح في إطار الكوميديا السوداء.

وسيكون النجم كريس إيفانس مفاجأة الفيلم الجديد، الذي يطرح بعنوان Honey Don't، ويشارك في بطولته أوبري بلازا.

شهرة طاغية

والنجم كريس إيفانس يعتبر من أكبر نجوم هوليوود على الإطلاق، بفضل تجسيده لشخصية كابتن أمريكا على مدار ما يزيد عن 10 سنوات ضمن عالم مارفل السينمائي.

هذه الشهرة، اكتسبها إيفانس بفضل أدائه الاستثنائي في تجسيد هذه الشخصية الاستثنائية بمشاركة مجموعة من كبار النجوم الذين جسدوا شخصيات مارفل في عالم مارفل السينمائي.

وبعد ختام رحلة إيفانس مع عالم مارفل، كان له مشاركة مميزة في بطولة فيلم رسوم متحركة جديدة من إنتاج شركة ديزني، هو فيلم رسوم متحركة مخصص لسرد قصة شخصية "باظ لايت يير"، المستوحاة من عالم أفلام "توي ستوري".

عودة محتملة

وفي المستقبل تخطط ستديوهات مارفل لمشاريع سينمائية عملاقة، قد تشهد عودة أبرز نجوم عالم مارفل على الإطلاق، من ضمن هذه المشاريع فيلم avengers secret war.

هذا الفيلم ترددت شائعات حول أنه قد يشهد مشاركة فنانين مثل روبيرت داوني جونيور وهيو جاكمان وتوبي مجاوير، الذين سيستعيدون جميعًا أدوارهم السابقة في أحداث الفيلم.

وحددت ستديوهات مارفل موعدًا لطرح الفيلم، في عام 2026 ضمن أعمال المرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي، والتي تبدأ مع عام 2025.