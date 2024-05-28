نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيت بلانشيت تبدأ تصوير مشاهد Black Bag في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت النجمة كيت بلانشيت في لوك جديد، قامت خلاله بتغيير لون شعرها تماشيًا مع الدور الذي تجسده في فيلمها الجديد.

Black Bag

ووفق ديلي ميل، بدأ كيت تصوير مشاهد فيلمها الجديد بعنوان Black Bag بهذه الإطلالة المميزة، في لندن، وتدور قصة الفيلم في إطار من الجاسوسية والتشويق.

وبإطلالة ذهبية أنيقة، كانت قد حضرت النجمة الكبيرة كيت بلانشيت للعرض الأول لفيلمها الجديد Rumours، ضمن فعاليات الدورة رقم 77 من مهرجان كان السينمائي.

ووفق ديلي ميل، شهد عرض الفيلم حضور صناعه، مع غياب نجمته اليشيا فاكندر، وحضور عدد من أبرز نجوم وصناع السينما.

الفيلم تستكمل به بلانشيت نجاحها بعد احتفالها بحصدها لجائزة الجولدن جلوب كأفضل ممثلة بدور رئيسي في فيلم درامي عن فيلم Tar.

تفاصيل عن العمل

و تار هو فيلم درامي نفسي أميركي لعام 2022، من إخراج وتأليف تود فيلدمان، الفيلم جسدت به كيت بلانشيت دور ليديا تار، وشارك في بطولته نينيا هوس التي جسدت شخصية باسم شارون غوينو، وصوفي كاور، التي جسدت شخصية باسم أولجا ميتكانا، ونومي ميرلانت التي جسدت شخصية باسم فرانشيسكا لينتيني، وسيدني ليمون التي جسدت شخصية باسم "ويتني ريس".

أيضًا شارك في بطولة الفيلم الجديد الممثل مارك سترونج، في دور إليوت كابلان، والنجم القدير جوليان جلوفر الذي جسد شخصية أندرس دافيس.

تكريم مستحق

وبعد ما تلقته كيت بلانشيت من اشادات من النقاد لأدائها التمثيلي المميز في هذا الفيلم، أعتبر نجاحها في حصد جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة بدور رئيسي في فيلم درامي، تكريم مستحق عن مشاركتها في هذا الفيلم الذي تستوحى قصته من سيرة ذاتية حدثت بالفعل للموسيقية التي عملت بدور مايسترو ليديا تار.

وهذا التكريم، فتح الأبواب أمام احتمالية تكريم كيت بلانشيت بجائزة الأوسكار لهذا العام، على الرغم من وجود منافسة قوية على جائزة أفضل ممثلة، ستشارك بها أيضًا النجمة ميشيل يوه.