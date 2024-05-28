نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "تاني تاني" لـ غادة عبد الرازق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “تاني تاني” من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والفنان أحمد آدم ايرادات أمس الإثنين بلغت قدرها نحو 38،421 جنيهًا.

أبطال فيلم “تاني تاني”

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.



أحداث فيلم “تاني تاني”



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدى" موظفة بنك ويظهر لها أصدقائها القدامي زيكو وبيبو اللذان يحاولان التقرب منها مجددًا وكسب قلبها وذلك خلال موافق ومفارقات كوميدية.

آخر أعمال غادة عبد الرازق



والجدير بالذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل “صيد العقارب”، وشارك في بطولته رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد على رزق، منال سلامة، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، عايدة فهمي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن.