نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد طرح الحلقتين الخامسة والسادسة لـ "دواعي السفر" لـ أمير عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن مسلسل “دواعي السفر” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة watch it، بعد طرحه بـ24 ساعة فقط.



ومن المقرر أن يتم عرض الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل “دواعي السفر” من بطولة الفنان أمير عيد وكامل الباشا، غدًا الأربعاء، عبر منصة watch it الإلكترونية، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

أبطال مسلسل "دواعي سفر"



مسلسل “دواعي السفر” من بطولة أمير عيد، ونادين، وكامل الباشا، وأحمد غزى، وأحمد فاضل، وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

ويعد مسلسل “دواعى السفر” أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف، وآخرها مسلسل “ريفو” بجزءيه، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية وأن يكون في العمل المؤلف والمخرج.

آخر أعمال أمير عيد



والجدير بالذكر آخر أعمال مسلسل ريفو، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

