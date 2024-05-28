تعرف على تفاصيل حفل وائل كفوري في المغرب

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان وائل كفوري، لإحياء حفل غنائي كبير، يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل في المغرب بكازبلانكا، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

آخر أعمال وائل كفوري

يُذكر أن آخر أعمال وائل كفوري الغنائية هي أغنية "الوقت هدية" التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وحققت الأغنية نِسب مشاهدة عالية، ونالت إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية "لآخر دقة"



وتقول كلمات أغنية "لآخر دقة":



بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضلو

جوا محفوظ ومكتوب

بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضلو

جوا محفوظ

ومكتوب على كل دقة

من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوا بعيونك

دنيي فيها ببقى

بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

إلا اسمك بقلبي بيضل

جوا محفوظ ومكتوب

إلك بفَتِّح عينيي

وعلى صورة وجك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرا

انت انا والايام

إلك بفَتِّح عينيي

وعلى صورة وجك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرا

انت وانا

ومكتوب على كل دقة

من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوا بعيونك.