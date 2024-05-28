صبا مبارك تعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة صبا مبارك، حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في مسلسل جديد بعنوان “وتر حساس”، وهو مكون من 45 حلقة، من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن المقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة، وهو بطولة إنجى المقدم، أحمد عبد الوهاب، وآخرون من النجوم.

وتشارك صبا مبارك أيضًا في مسلسل جديد بعنوان "220 يوم"، وهو مكون من 30 حلقة من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، بطولة كريم فهمي، ومايان السيد، وآخرون من النجوم.

مشاركة صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب



وشاركت صبا مبارك، في موسم دراما رمضان الماضي 2024، بمسلسل "لحظة غضب" وكان مكون من 15 حلقة، وهو بطولة محمد شاهين، علي قاسم، وناردين فرج، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من إخراج عبد العزيز النجار.

معلومات عن صبا مبارك



وفي سياق آخر، ولدت صبا عام 1976 في السعودية لأبٍ أردني وأم فلسطينية، وهي الفنانة التشكيلية الراحلة حنان الأغا، تخرجت من جامعة اليرموك عام 2001 وحصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والفنون المسرحية، وهي من بلدة عنجرة في محافظة عجلون شمال الأردن.



وفي عام 1998، شاركت في مسلسل "قمر وسحر"، حيث ساعدتها والدتها الفنانة حنان الأغا وخالتها الممثلة هيفاء الأغا بالظهور على الشاشة الصغيرة وهي لا تزال طالبة.