نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. كاظم الساهر يحيي حفل غنائي في تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة إسطنبول تركيا، وذلك يوم 10 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

آخر أعمال كاظم الساهر



وطرح كاظم الساهر مؤخرًا ألبومًا غنائيًا جديدًا حمل عنوان "كاظم مع الحب"، بعد غياب لفترة طويلة عن طرح الألبومات الغنائية، وضم الألبوم 13 أغنية، وكانت جميعهما من ألحانه، وهم: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألني، لا ترحلوا".

تفاصيل أغنية "يا وفية"



وضم الألبوم أغنية قدمها الساهر على طريقة الفيديو كليب وهي "يا وفية"، التي كانت من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، صديق كاظم الساهر، وهي من ألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشيل فاضل، وتبدأ بهذا المقطع:

الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

الله الله يعلم يا وفَّية

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ