نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة بمهرجان النوادي.. "مشعلو الحرائق" و"كلمات بلا معنى" على مسرح السامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم الثلاثاء، عرضين مسرحيين لقصر ثقافة دمياط الجديدة، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الجاري.

عرض مسرحية مشعلو الحرائق

العرض المسرحي الأول بعنوان "مشعلو الحرائق" ويقام في السادسة مساءً، عن نص "بيدرمان ومشعلو الحرائق" للكاتب السويسري ماكس فريش، وإخراج عمرو الزغبي.



وتدور أحداثه حول شخص يدعى "بيدرمان" يستغل ضعفه شخصان، ويدخلان منزله بهدف الاحتلال والتدمير، ويقومان بإشعال النيران في الأرجاء ويخبراه بعدم الخروج نظرًا لوجود خطر بالخارج، وتتوالى الأحداث.

عرض مسرحية كلمات بلا معنى

أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "كلمات بلا معنى"، تأليف محمد حلمي، وإخراج عمر دويدار، ويعرض في الثامنة مساءً.



وتدور أحداثه حول "مهندس" يبحث عن إجابة سؤال "لماذا خُلق الإنسان؟" وتتصاعد أحداث رحلة البحث بالصراع مع "النحات" و"الدفانة" اللذان يمثلان بداية الحياة ونهايتها.

لجنة التحكيم

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضًا مسرحيًا تقدم مجانًا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض بمشاركة نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

