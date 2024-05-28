تكريم إلهام شاهين فى الدورة ٥٠ من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما إحتفالًا باليويل الذهبى

القاهرة - محمد ابراهيم - كرم مساء أمس مهرجان جمعية المصرية للكتاب والنقاد للسينما للدورة ٥٠ إحتفالًا باليويل الذهبي عدد من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين.

إلهام شاهين

و في سياق متصل أعربت إلهام شاهين عن سعادتها بهذا التكريم قائلة " أنا على مدار ٥ أعوام متتالية أخذت جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية، بعدها قولت مش هقدم أفلام تاني في المهرجان عشان مضايقش زملائي واديهم فرصة هما كمان.. يمكن الفترة دي كنت مجتهدة أوي وبشتغل في أفلام وكلها كانت ليها قيمة ومؤثرة ورسالة كبيرة وشاركت أكثرمن مرة في لجنة التحكيم ومؤخرًا الدورة ٣٩ والدورة كانت بإسمي، أناشايفة إني دة أكبر تكريم وتشريف ليا"

و أردفت حديثها بالشكر للمهرجان الإسكندرية وجمعية المصرية للكتاب والنقاد للسينما، وعلى إقامة المهرجان على أرض مسرح أكاديمية الفنون المصرية التي تخرجت منها"

و أكدت على عدم إكمال سعادتها بالتكريم قائلة " أنا مفروض أفرح النهاردة بالتكريم لكن الحقيقي مش قادرة أفرح ودة بسبب اللي حصل في رفح ومقتل الجندي المصرى، واللى حاصل كمان في فلسطين والموضوع بقي زايد عن حده وبرغم أغلب الدول الأوروبية بتدعم القضية الفلسطينية الإ أن مازال الضرب على فلسطين، واللي بيدفع عن أرضه مش إرهابي زي ما بيقولوا، واللي هيجي جمب مصر أنا أول واحدة هنزل وأحارب ولو هتقول إني إرهابية فأنا موافقة أنا إرهابية "