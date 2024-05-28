محمد محسن يكشف سبب غيابه عن السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان محمد محسن سبب غيابه على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كتب "محسن"، عبر خاصية الاستوري:"كل ما الوقت بيمر بشعر أني كنت صح لما أخذت قرار من فترة طويلة جدًا أني أقلل من ظهوري على السوشيال ميديا، وأقلل من استخدامها وتواجدها في حياتي، الأحداث الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن الإنسان العاقل لا يمكن بأي حال من الأحوال تكون السوشيال ميديا هي مصدر معرفته الوحيد بالأخبار والأحداث العامة".



وحذر "محسن" جمهوره ومتابعيه من السوشيال ميديا قائلا: "ولا ينفع تكون المصدر الوحيد لتعليمه، وتطوره وتثقيفه، السوشيال ميديا سلاح جديد ذو حدين سهل جدًا يجرحك دون ما تشعر، وهو جزء لا يتجزأ من أسلحة الحروب اللي دايرة في الكوكب، السوشيال ميديا سلاح فتاك احذروه".

آخر اعمال محمد محسن

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محسن الفنية، هي أغنية "تجاوز"، التي تم طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من ألحان مصطفى إبراهيم.