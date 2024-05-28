نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة توعوية بقصر ثقافة طنطا للتحذير من مخاطر البطالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ناقشت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تداعيات البطالة على الفرد والمجتمع، وذلك بمحاضرة توعوية، أقيمت صباح أمس بقصر ثقافة طنطا، ضمن البرنامج المعد من وزارة الثقافة.

تداعيات البطالة على الفرد والمجتمع

في كلمته، أوضح الصحفي علاء شبل أن البطالة تعني عدم عمل الفرد، وليس عدم توافر فرص العمل بالمجتمع، مشيرا إلى أن لها العديد من الانعكاسات السلبية على الفرد والمجتمع، أهمها فقدان الشخص العاطل الثقة بنفسه وبمن حوله، كما ويصبح عرضة للإصابة بالإحباط، وممارسة بعض العادات السيئة، كالإدمان، أو الاتجاه نحو ممارسات غير قانونية للحصول على المال.

وقال "شبل" بأن على الشباب البحث عن فرص العمل المتاحة، مع السعي نحو تنمية مهاراتهم وقدراتهم في العديد من المجالات الجديدة، حتى يتسنى لهم مجاراة التطور الهائل في سوق العمل، واستطرد بأن هناك علاقة شديدة بين انتشار البطالة وتصاعد معدلات الجريمة في المجتمع، مؤكدا أن الشاب العاطل عن العمل هو الأكثر عرضة للقيام ببعض من الأعمال الإجرامية كالسرقة، أو الاتجار بالمواد المخدرة، أو النصب والاحتيال، وذلك نظرا لحاجته للمال علاوة على زيادة معدلات التسول في المجتمع وتصاعد معدلات حالات الطلاق.

أسباب البطالة

وأشار إلى أن من أهم أسباب البطالة، هي الفجوة في حجم العرض والطلب في سوق العمل، وحدوث تغيرات تكنولوجية متسارعة، وعدم التوافق بين المهارات المطلوبة لسوق العمل والمهارات الموجود لدى الأفراد، كما استعرض بعضا من الحلول للخروج من الأزمة وذلك عن طريق دعم المؤسسات المدنية وتبنيها للمبادرات، التي تعمل على توظيف الشباب، والسعي الدائم نحو صقل مهارات الخريجين، وتدريبهم بما يتناسب وسوق العمل، مع الاهتمام بقضية الانفجار السكاني، لأنه أحد أهم عوامل البطالة في أي مجتمع.

فعاليات ثقافة الغربية

هذا وضمن فعاليات ثقافة الغربية المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، توافد العديد من الأطفال إلى مكتبة القرشية الثقافية للمشاركة في فعاليات ورشة للرسم للاحتفال بعيد الربيع، فيما تناول قصر ثقافة المحلة الكبرى مشكلات مرحلة المراهقة، وذلك بمحاضرة تثقيفية، أقيمت بمركز "رعاية" للأحداث.