إصابة نجل الفنان أحمد رزق في حادث تصادم بأكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 05:29 مساءً - أصيب نجل الفنان أحمد رزق وصديقه وشاب آخر في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر يفيد فيه إصابة إصابة نجل الفنان أحمد رزق، وآخرين في حادث تصادم، وانتقل المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وتبين اصطدام دراجة سكوتر يستقلها عمر أحمد رزق 15 عاما، طالب نجل الفنان أحمد رزق مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بأسفل عظمة الكعبرة اليمنى وأسفل الساعد الأيمن، والحالة تحتاج إلى تدخل جراحي، وكان بصحبته عمر محمد 15 عاما، طالب مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في أثناء سير الأول بدراجة كهربائية سكوتر وبصحبته الثاني عكس الاتجاه بكمبوند في أكتوبر اصطدم بدراجة نارية يقودها علاء عماد 20 عاما، مصابا باشتباه نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والحالة العامة سيئة، وتولت النيابة التحقيق.