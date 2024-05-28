لبلبة: نفسي مكسورة بسبب أحداث رفح ومليش نفس أفرح

القاهرة - محمد ابراهيم -

تكريم لبلبة

كرم مساء أمس مهرجان الجمعية المصرية للكتاب والنقاد للسينما للدورة ٥٠ إحتفالًا باليويل الذهبي عدد من الفنانين والفنانات أبرزهم الفنانة القديرة لبلبة.

و أثناء تكريمها أعربت لبلبة عن سعادتها قائلة “ أنا حضرت الدورة الأولي ودي الدورة ٥٠”.

مازحة " إيه الفضايح دي. فضيحتي بقت بجلاجل، ولكني سعيدة إني حضرت أغلب الدورات وكنت لجنة تحكيم لأكثر من ٣ مرات واتكرمت وكان مهرجان محبب لينا كلنا "

و أردفت حديثها " مش عارفة أقول ايه.. أنا بدأت كلامى بهزار الأول ولكن حاسة بفرحتى مش كاملة وجوايا حزين، وحتي وأنا بلبس عشان جاية المهرجان مبقتش عارفة ازاي هضحك وأنا باخذ الجائزة، وولادنا بيموتوا وبعزي القوات المسلحة، وأهالي أولادنا، وللأسف نفسي مكسورة"

و اختتمت حديثها " حبت اضحكم الأول ٥٠ سنة مش مشكلة".