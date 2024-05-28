نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي بكر تريند جوجل.. فما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الموسيقار الراحل حلمي بكر، خلال الساعات الأخيرة تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد الحكم الحكم على مدير أعماله بتهمة الاستيلاء على أمواله والنصب عليه.





الحكم على مدير أعمال حلمي بكر

قضت محكمة جنح العجوزة، أمس الاثنين، في حكمها على مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي، سامح ثابت، وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذي أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

ومن جانبه، أمرت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

وكان محامي الموسيقار حلمي بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.





وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو وكيل النائب العام بنيابة العجوزة الجزئية، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "نور أ."، في 2023 بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

من هو حلمي بكر ؟

وُلد حلمي بكر عام 1937 في القاهرة، وبدأ حياته المهنية كمدرس للموسيقى العربية، قبل أن يتجه إلى التلحين.

لحن حلمي بكر العديد من الأغاني الشهيرة لكبار المطربين العرب، مثل وردة الجزائرية، ونجاة الصغيرة، وعبادي الجوهر، وذكرى، وسميرة سعيد، ومحمد الحلو، وعلي الحجار، ومدحت صالح.

من أشهر ألحانه أغنية "كل عام وأنتم بخير" التي غنتها ليلى مراد، وأغنية "لا يا عيوني" التي غناها ماهر العطار، وأغنية "حبيبي يا نور العين" التي غنتها وردة الجزائرية، وأغنية "أنا قلبي مساكن شعبية" التي غنتها نجاة الصغيرة.

لم يقتصر إبداع حلمي بكر على التلحين فقط، بل قدم أيضًا العديد من المسرحيات الغنائية الناجحة، مثل "سيدتي الجميلة" و"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي".