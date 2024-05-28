نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. كل ما تريد معرفته عن منال عبد اللطيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 28 مايو عيد ميلاد الفنانة منال عبداللطيف، اكتشفها المخرج محمود إبراهيم، شاركت في عدد قليل من الأفلام، تميزت بوجه تليفزيوني جميل من خلال العديد من المسلسلات، تعتبر إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية التى لفتت الأنظار إليها على الرغم من أنها ظهرت فى أدوار ثانوية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن الفنانة منال عبد اللطيف..

حياة منال عبد اللطيف

ولدت الفنانة منال عبد اللطيف 28 مايو 1977، وحصلت على ليسانس الحقوق في جامعة عين شمس، بدأت التمثيل عندما كانت في سن صغير عبر برامج الأطفال، واستمرت بالعمل الفني حتى اعتزالها بعام 2012 وارتدت الحجاب، بعدما قدّمت دورها بمسلسل كيد النسا 2، أول من اكتشفها هو المخرج محمود إبراهيم وقدمها في مسلسل الأطفال "بندق وبندقة"، تزوجت مرتين ولديها من الابناء بنتان فرح ونور، زوج الفنانة منال عبد اللطيف الحالي هو الزوج الثاني لها، فقد سبق لها الزواج وكان لها بنت وحيدة من زوجها الأول اسمها فرح، أما زوجها فيدعى حازم وهو من خارج الوسط الفني.

مسيرة منال عبد اللطيف الفنية

بدأت الفنانة منال عبد اللطيف العمل بالمجال الفني منذ أن كانت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 11 عامًا، شاركت في العديد من الأعمال، وأول أعمالها فوازير جدو عبده راح مكتبته في العام 1988، قدمت منال عبد اللطيف عدد قليل من الأفلام السينمائية لا يتعدى عددهم الستة أفلام، ‏وآخر اعمالها السينمائية كان فيلم ولا في النية ابقى انتاج عام 1999، بطولة أحمد آدم وهاني رمزي وقامت فيه بدور سلوى، ‏كيد النسا (الجزء الثاني) هو آخر أعمال الفنانة منال عبد اللطيف قبل أن تقرر الاعتزال وارتداء الحجاب. والمسلسل تم إنتاجه في العام 2012، وكان من بطولة فيفي عبده وسمية الخشاب ونبيلة عبيد ومن إخراج أحمد البدري

أبرز أعمال منال عبد اللطيف

أفلام: ولا في النيّة أبقى، حنحب ونقب، استقالة ضابط شرطة، بلاغ للرأي العام، الأغبياء الثلاثة، الشرقاوي، البوليس النسائي.

مسلسلات: كيد النسا، ضمير أبلة حكمت، بيت العيلة، نجاة، فستان فرح، يوميات ونيس، الهروب من الغرب، مسك الليل، قمر، بنات في الثلاثين، وعادت القلوب، أغلى الناس، بلاغ للرأي العام، سكة اللي يروح، عقدة ماما عزيزة، لا أحد ينام في الإسكندرية،

