نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على أعمال منال عبد اللطيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 28 مايو عيد ميلاد الفنانة منال عبداللطيف، اكتشفها المخرج محمود إبراهيم، شاركت في عدد قليل من الأفلام، تميزت بوجه تليفزيوني جميل من خلال العديد من المسلسلات، تعتبر إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية التى لفتت الأنظار إليها على الرغم من أنها ظهرت فى أدوار ثانوية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال الفنانة منال عبد اللطيف..

أعمال منال عبد اللطيف

مسلسلات: كيد النسا، ضمير أبلة حكمت، بيت العيلة، نجاة، فستان فرح، يوميات ونيس، الهروب من الغرب، مسك الليل، قمر، بنات في الثلاثين، وعادت القلوب، أغلى الناس، بلاغ للرأي العام، سكة اللي يروح، عقدة ماما عزيزة، لا أحد ينام في الإسكندرية، حارة الزعفراني، أحلام لا تنام، أولاد الغالي، سوق الخضار، أولاد الشوارع، أين ذهب الحب، من غير ميعاد، إضحك قبل الضحك ما يغلا، سوق الزلط، أرض الرجال، الرقص مع الزهور، المنادي، راجعلك يا اسكندرية، على نار هادئة، التوبة، زهرة الياسمين، يا ورد مين يشتريك، المعمورة، نهارك نادي، أوراق مصرية، جائزة نوفل، ضبط وإحضار، بوابة الحلواني، ألف ليلة وليلة، تدابير الدنيا، الجذور، أحلام مؤجل، القلب يخطىء أحيانا، كوكي كاك (ج2)، هارون الرشيد، وإنت عامل إيه؟، شقة الحرية، دموع الشموع، أرابيسك، فى قلب الليل، ضمير أبلة حكمت، بندق وبندقة، ليالي الغضب، عندما تضحك الأوتار، صراع، المرأة أصلها نمر، نداء دوت الخليج.

أفلام: ولا في النيّة أبقى، حنحب ونقب، استقالة ضابط شرطة، بلاغ للرأي العام، الأغبياء الثلاثة، الشرقاوي، البوليس النسائي.

منال عبد اللطيف في ضمير أبلة حكمت

شاركت ‏منال عبد اللطيف في ضمير أبلة حكمت أحد أبرز الأعمال في الدراما المصرية تم انتاجه عام 1991، من بطولة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، وقد كانت منال عبد اللطيف إحدى المشاركات في هذا العمل، وكان عمرها حينذاك 14 عامًا وقامت بدور بسمة حفيدة وجيه الذي قام بدوره الفنان أحمد مظهر.