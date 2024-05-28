بعد تصدره التريند.. تفاصيل في حياة الموسيقار الراحل حلمي بكر

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الموسيقار الراحل حلمي بكر، خلال الساعات الأخيرة تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد الحكم الحكم على مدير أعماله بتهمة الاستيلاء على أمواله والنصب عليه.





وفي هذا التقرير يعرض لكم دوت الخليج الفني معلومات عن حياة الموسيقار الراحل حلمي بكر.





من هو الموسيقار الراحل حلمي بكر ؟

وُلد حلمي بكر يوم 6 ديسمبر 1937 في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة، لأب عاشق للفن ويجيد العزف على آلة الناي، لذلك قام جده الأكبر عمدة إحدى القرى بطرده من القرية فحضر إلى القاهرة ومارس بعض الأعمال الحرة.





بدأ بكر حياته المهنية عقب تخرجه في المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له.

مشوار حلمي بكر الفني





أثناء وجود حلمي بكر بالجيش حضرت الفنانة وردة الجزائرية لإحياء حفل غنائي للقوات المسلحة، وكان بكر مشهورًا في كتيبته العسكرية بعشقه للموسيقى، وعندما استمعت وردة إلى بعض ألحانه أعجبت بها كثيرًا وقررت تقديمه إلى محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك.

لحن أغنية «كل عام وأنتم بخير» التي أعطاها له الشجاعي، وسجلت هذه الأغنية في الإذاعة بصوت المطرب عبداللطيف التلباني حيث حققت نجاحًا كبيرًا.

- قام بعد ذلك بتلحين أغنية «لا يا عيوني» للمطرب ماهر العطار، ومن وقتها لمع اسم حلمي بكر كملحن وتوالت عليه العديد من الأعمال

كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: «سيدتي الجميلة» و«حواديت» و«موسيقى في الحي الشرقي».





وفاة حلمي بكر

رحل عن عالمنا في 1 مارس، الموسيقار الكبير حلمي بكر، بعد صراع كبير مع المرض دام لمدة سنوات، عن عمر يناهز 86 عامًا.