في ذكرى ميلادها.. تعرف على آخر أعمال منال عبد اللطيف

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 28 مايو عيد ميلاد الفنانة منال عبداللطيف، اكتشفها المخرج محمود إبراهيم، شاركت في عدد قليل من الأفلام، تميزت بوجه تليفزيوني جميل من خلال العديد من المسلسلات، تعتبر إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية التى لفتت الأنظار إليها على الرغم من أنها ظهرت فى أدوار ثانوية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال الفنانة منال عبد اللطيف..

آخر اعمال منال عبد اللطيف في السينما

آخر اعمال منال عبد اللطيف السينمائية كان فيلم ولا في النية ابقى انتاج عام 1999، بطولة أحمد آدم وهاني رمزي وقامت فيه بدور سلوى، حسن شاب فقير، يخاف من أي شيء، ويقع في العديد من المشاكل بسبب صديقه المقرب إليه، الذي يسكن في الشقة نفسها، يتعرض لأزمة عنيفة بسبب حبه لفتاة رفضت أسرتها خطبته لها عندما تقدم إليها، يذهب حسن لقضاء سهرة، ينفق فيها كل ما أدخره من أجل الزواج، يتورط فجأة في جريمة قتل، ليس لديه فيها؛ يهرب ثم يصدر ضده حكم بالإعدام، يوكل إلى ضابط البحث عن حسن الذي تخفى في صورة خادمة فلبينية تساعده فاتن في أنى يتخفى حتى تثبت براءته.

آخر اعمال منال عبد اللطيف في الدراما

كيد النسا (الجزء الثاني) هو آخر أعمال الفنانة منال عبد اللطيف قبل أن تقرر الاعتزال وارتداء الحجاب، والمسلسل تم إنتاجه في العام 2012، وكان من بطولة فيفي عبده وسمية الخشاب ونبيلة عبيد ومن إخراج أحمد البدري، تخرج من السجن حلاوتهم، ويتضح أنها الزوجة الأولي لأحمد بدير. يعود للحياة مرةً أخري زوج كيداهم الذي يتضح أنه لم يمت بل حيٌ يُرزق. تبدأ المشاكل تظهر حينما ترغب حلاوتهم في الانتقام من كيداهم، وتتصاعد الأحداث في جوٍ لا يخلو من الكوميديا. بالإضافة إلي المشاكل التي تقع فيها بنات كيداهم ومحاولتها المضنية لتخليصهم منها. أما فيما يتعلق بزوج كيداهم وحلاوتهم فنجده يسعي للزواج من رابعة.

مسيرة منال عبد اللطيف الفنية

بدأت الفنانة منال عبد اللطيف العمل بالمجال الفني منذ أن كانت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 11 عامًا، شاركت في العديد من الأعمال، وأول أعمالها فوازير جدو عبده راح مكتبته في العام 1988، قدمت منال عبد اللطيف عدد قليل من الأفلام السينمائية لا يتعدى عددهم الستة أفلام، ‏وآخر اعمالها السينمائية كان فيلم ولا في النية ابقى انتاج عام 1999، بطولة أحمد آدم وهاني رمزي وقامت فيه بدور سلوى، ‏كيد النسا (الجزء الثاني) هو آخر أعمال الفنانة منال عبد اللطيف قبل أن تقرر الاعتزال وارتداء الحجاب. والمسلسل تم إنتاجه في العام 2012، وكان من بطولة فيفي عبده وسمية الخشاب ونبيلة عبيد ومن إخراج أحمد البدري.

أبرز أعمال منال عبد اللطيف

أفلام: ولا في النيّة أبقى، حنحب ونقب، استقالة ضابط شرطة، بلاغ للرأي العام، الأغبياء الثلاثة، الشرقاوي، البوليس النسائي.

مسلسلات: كيد النسا، ضمير أبلة حكمت، بيت العيلة، نجاة، فستان فرح، يوميات ونيس، الهروب من الغرب، مسك الليل، قمر، بنات في الثلاثين، وعادت القلوب، أغلى الناس، بلاغ للرأي العام، سكة اللي يروح، عقدة ماما عزيزة، لا أحد ينام في الإسكندرية.

