نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. فؤاد شرف الدين يتصدر مؤشر البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد وفاته بساعات قليلة عن عمر يناهز الـ 83، حيث رحل عن عالمنا بعد صراعه مع المرض، وخضوعه لجراحة بالرأس، ومن المقرر تشييع جثمانه غدًا الأربعاء الساعة 3 عصرًا، حيث يتم دفنه في روضة الشهيدين.

سبب وفاة فؤاد شرف الدين

يشار إلى إنه فؤاد شرف الدين كان يعاني منذ فترة من بعد بعض الآلام في الكلى، وبعد تعافيه وتماثله للشفاء ومشاركته في بعض الأعمال اللبنانية خلال الفترة الماضية، تدهورت حالته الصحية، وتم الكشف إصابته بورم في المخ، وبعد خضوعه لجراحة لاستئصاله وتحسن حالته الصحية، تدهورت مرة أخرى بسبب حاجته إلى نقل دم، وتوفى داخل المستشفى في بيروت أثناء محاولة إسعافه.

وفاة فؤاد شرف الدين

وأعلن خبر وفاته الفنان نعمة بدوي نقيب الفنانين اللبنانيين، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين، الذى أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات".

وتابع: "كان دائمًا يأخذ دور ضابط الأمن، لذا لقب بالكابتن، محافظًا على القانون وعلى هيبة الدولة"، كما نعاه قائلًا: "نقابة الممثلين تنعى إليكم الفنان فؤاد شرف الدين وتتقدم بأحر التعازي لأسرته ولابنته الزميلة جومانة التى لازمته طوال فترة علاجه ولأصدقائه ومحبيه في لبنان وفي العالم العربى، إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".

كما أعلنت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتيلفزيون في لبنان، وفاته في بيان قائلة: "رحل عن عالمنا منذ قليل النجم السينمائي الكابتن فؤاد شرف الدين في مستشفى هارون حيث كان يتعالج عقب العملية التي خضع لها في رأسه".

وتابع البيان: "كان الكابتن فؤاد شرف الدين حتى اللحظات الأخيرة يقاوم الوجع ويكابر على آلامه، خصوصًا أن كل من يعرفه يعلم تماما مدى عزيمته القوية وصموده ومقاومته لكل المحن، سيوارى الثرى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء 29 مايو في روضة الشهيدين".

وأضاف: "رحم الله فؤاد شرف الدين النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الاخير وخالص التعازي لكل افراد أسرته لا سيما ابنته الممثلة جمانة التي كانت رفيقة درب والدها ولم تفارقه للحظة طيلة فترة تواجده بالمستشفى".