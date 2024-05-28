نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم مذيعات مصر من الدورة ٥٠ من مهرجان جمعية المصرية للكتاب والنقاد للسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم مساء أمس مهرجان جمعية المصرية للكتاب والنقاد للسينما للدورة ٥٠ إحتفالًا باليويل الذهبي عدد من الفنانين والفنانات والإعلاميين والإعلاميات أبرزهم الإعلامية القديرة سهير شلبي والإعلامية القديرة بوسي شلبي والإعلامية القديرة هالة سرحان والإعلامي ووالفنان كريم كاجوك وعدد آخر من الفنانين والفنانات والإعلامين والإعلاميات.

أبرز المكرمين

وتم خلال الحفل تكريم أسماء رؤساء مجلس إدارة الجمعية السابقين وهم الكاتب والاثري كمال الملاخ،والكاتب فوميل لبيب، والناقد والمؤرخ احمد الحضري، والكاتب السينمائي عبد الحي أديب، والكاتب الصحفي محمد صالح مدير تحرير الأهرام ، والكاتب السينمائي ممدوح الليثي ورؤساء مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين أيضا اسم الناقد السينمائي رؤوف توفيق واسم الدكتور محمد كامل القليوبي واسم الناقدة ايريس نظمي والكاتب مصطفي محرم والناقدة خيرية البشلاوي والناقد نادر عدلي والدكتور وليد سيف.



و كرمت الاحتفالية أيضا الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والنائبه مني عمر ومن المحافظين السابقين اللواء طارق المهدي والسيد محمد عبد الظاهر الدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية لدعمه لمهرجان الإسكندرية السينمائي خلال فترة رئاسته لمركز الحرية للإبداع.