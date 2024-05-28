الخميس المقبل.. مصطفى أبو سريع ضيفا في برنامج "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل الفنان مصطفى أبو سريع، الخميس المقبل،ضيفا في برنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، مع الإعلامية إنجي علي، ومن المقرر أن يتحدث خلال اللقاء عن كثير من الأسرار حول مشواره الفني وحياته الشخصية، ويكشف عن أحدث أعماله الفنية.



ونشرت الصفحة الرسمية لـ راديو "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، البوستر الرسمي للحلقة، معلقة عليه قائلة:" استنوا يوم الخميس النجم مصطفى أبو سريع في أسرار النجوم مع إنجي علي... 8 مساء".

آخر أعمال مصطفى أبو سريع

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى أبو سريع الفنية، هو مشاركته في بطولة مسلسل "العتاولة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا خلال فترة عرضه.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"

شارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.