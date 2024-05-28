مي نور الشريف تكشف عن الفنان الأنسب لتجسيد شخصية والدها في عمل فني

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة مي نور الشريف، رأيها في تجسيد السيرة الذاتية للفنان الراحل نور الشريف، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى جهد كبير لتقديمها بالشكل الذي يليق بتاريخه الفني، قالت: أتمنى تقديم السيرة الذاتية لوالدي، ولكن الفكرة هتكون محتاجة إلى مجهود كبير، وبشوف أكتر حد يقدر يجسد السيرة الذاتية الفنان حمادة هلال والفنان مصطفى شعبان لأنهم شبهه أوي.

عمل فني يجمع أبناء نور الشريف

وصرحت مي نور الشريف، أنها تفكر في تقديم مسرحية مع أختها سارة نور الشريف لتكون مسرحية صغيرة على غرار مسرح الجامعة وقالت "بشجع أختي حاليا نعمل مسرحية بس مش كبيرة أو بروفيشنال وهتكون زي مسرحيات الإندبندنت أو مسرحيات الجامعة".

الجمعية المصرية تحتفل بعيدها الذهبي

ومن جانبه، احتفلت الجمعية المصرية بعيدها الذهبي أمس، تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، جرى خلال الحفل تكريم عدد من رؤساء مجلس إدارة الجمعية الراحلين، ومنهم الكاتب والأثري كمال الملاخ، والكاتب فوميل لبيب، والناقد أحمد الحضري، والكاتب السينمائي عبدالحي أديب، والكاتب الصحفي محمد صالح مدير تحرير الأهرام، والكاتب السينمائي ممدوح الليثي، ورؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين، كُرمت الجمعية بعض الفنانين الراحلين ومنهم نور الشريف، محمود ياسين، عزت العلايلي ونادية لطفي الذين حملت دورات المهرجان أسمائهم.

من هي مي نور الشريف؟

ولدت الفنانة مي نور الشريف في الجيزة، مصر عام 1982، من عائلة فنية بإمتياز فوالدها هو الفنان نور الشريف ووالدتها الفنانة بوسي وخالتها الفنانة المعتزلة نورا وأختها المخرجة سارة نور الشريف، شاركت مي نور الشريف وهي طفلة في فيلم الحكم آخر الجلسة عام 1985، ومسلسل اللقاء الثاني عام 1988 وفيلم لعبة الإنتقام عام 1990.

آخر أعمال مي نور الشريف

كان آخر أعمال مي نور الشريف هو مسلسل "اللهم إنى صائم" بطولة مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندا موسى، مى نور الشريف، فراس سعيد، خالد عليش، محمد أبو الوفا، سليمان عيد، محمد أحمد ماهر، هبة عبد الحكيم، أمانى كمال، محمد رضوان، عفاف رشاد، أحمد الحلوانى، باسم سمير، جمال يوسف وضيوف الشرف عزت أبو عوف، لقاء سويدان، أحمد العونان، منى حسين.