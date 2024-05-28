تعرف علي الحكاية الكاملة لفيلم ولاد رزق

القاهرة - محمد ابراهيم - تستقبل السينمات فيلم ولاد رزق 3 من بطولة أحمد عز يوم 13 يونيو المقبل، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وذلك بعد النجاح الكبير للجزأين الأول والثاني في 2015 و2019، يشهد الفيلم دعم من هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويحظى الفيلم بحملات دعائية ضخمة واهتمام إعلامي كبير.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات فيلم عن ولاد رزق..



كيف بدأ مشروع ولاد رزق ؟

بدأ التحضير لـ مشروع ولاد رزق لأول مرة في 2012 وكان من المقرر أن يقدم بطولته عمرو سعد مع المخرج طارق العريان وعرفه على المؤلف صلاح الجهيني الذي كتب سيناريو الفيلم، وكان من المقرر أن يشارك محمد رمضان في البطولة، ولكن سرعان ما توقف المشروع فجأة، انتقالت البطولة إلى محمد رجب وعاد بعدها ولاد رزق إلى الواجهة في 2013، وتم الاستقرار على محمد رجب كبطل للفيلم بدلًا من عمرو سعد، ولكن رجب اعتذر هو الآخر وقتها لانشغاله بالتحضير لفيلمي الخلبوص وسالم أبو أخته في هذه الفترة، ثم انتقل الدور بعدها إلى أحمد السقا، الذي بدأ بالفعل التحضير للفيلم، وتم ترشيح عدد من النجوم للمشاركة معه في العمل منهم ياسر جلال وخالد النبوي في دور الضابط الذي قدمه محمد ممدوح في النهاية، بالإضافة إلى أمير كرارة الذي اعتذر عن دور عمرو يوسف وقتها، كان محمد إمام مُرشحًا لتقديم دور أحمد الفيشاوي في الفيلم، ونفس الأمر بالنسبة لـ رامز أمير الذي اعتذر عن دور كريم قاسم في العمل.

تفاصيل فيلم ولاد رزق

ويعتبر فيلم ولاد رزق واحدا من الأفلام التي حققت رواجا كبيرًا في مصر خلال السنوات الماضية، حيث نجح الفنان أحمد عز برفقة ابطال الفيلم في تحقيق نجاح كبير سواء من خلال الجزء الأول أو الثاني من الفيلم، مما جعل هناك مطالبات قوية بضرورة عمل جزء ثالث من فيلم ولاد رزق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي حسب ما أعلن أبطال النسخ الماضية.

قصة ولاد رزق

تدور قصة فيلم ولاد رزق حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بان لا يفترقوا عن بعضهم ولكن بشرط ان يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار.، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة دون سبب معروف.

أبطال ولاد رزق2

شارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 2»، كلًا من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

تفاصيل ولاد رزق 3

ويأتي الجزء الثالث من العمل بشكل مختلف عن الجزأين السابقين، حيث يشهد دعم من هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويحظى الفيلم بحملات دعائية ضخمة واهتمام إعلامي كبير، خاصة بعد الإعلان عن ميزانيته الإنتاجية الضخمة التي وصلت إلى 8 ملايين دولار، مما يعد رقمًا ضخمًا بالنسبة لإنتاج فيلم عربي.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ولاد رزق 3 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين، وينضم عدد من النجوم الآخرين إلى العمل منهم آسر ياسين وماجد الكدواني وإياد نصار وسيد رجب وباسم سمرة ومحمد لطفي وأسماء جلال، كما يظهر كريم عبدالعزيز وأحمد فهمي ضيفي شرف بالفيلم، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.