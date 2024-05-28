نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سر زوج أسما إبراهيم مذيعة برنامج حبر سرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع الصحفة الأولى سياج سرية معرفة زوج المذيعة أسما إبراهيم، التي كانت تتمسك بالصمت في الحديث عنه،وبحسب الصفحة الأولى فإن زوج أسما هو مصري يدعى محمد الخشن، من مواليد عام 1950.

معلومات عن زوج أسما إبراهيم

يحمل زوج أسما إبراهيم لقب حوت الأسمدة، من عائلة معروفة بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، تحديدًا قرية ساقية المنقدى، كما أنه خال الفنان عماد زيادة، فوالدته هي فتحية شقيقة محمد الخشن.

فرق السن بين أسما إبراهيم وزوجها

ويعد فرق السن بين أسما إبراهيم وزوجها محمد الخشن هو أكثر ما يلفت الانتباه، إذ يصل لـ 39 عامًا.

تصريحات أسما إبراهيم عن زوجها

سبق، كشفت أسما إبراهيم عن سبب جوازها دون فرح قالت "هو كان في فرح بس مش بالشكل الكبير وكان مش في مصر وأنا رجعت لجوزي أبو أولادي وحبيت ألم الأولاد بيننا تاني وأقفل على بيتي هو ده عيب واديني قولت علشان لما حد يشوفني معاه ميقولش هي ماشية مع مين وهو رجل أعمال مصري وأبو أولادي"

أول إعلامية مصرية تقدم حفل إيمي جالا

وكانت أسما إبراهيم أول إعلامية مصرية تقدم حفل إيمي جالا، الذي أقيم في دبي الفترة الماضية، واستضاف عدد كبير من المشاهير وخاصه في عالم الموضة والأزياء من جميع أنحاء العالم

برنامج حبر سري

من ناحية أخرى، عُرض لـ أسما إبراهيم خلال رمضان برنامج حبر سري، على قناة القاهرة والناس، واستضافت خلاله عددًا من نجوم التمثيل والغناء والرياضة، منهم صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، مصطفى شعبان، كهربا، ناهد السباعي، نجوى فؤاد، وغيرهم من النجوم.

من هي أسما إبراهيم ؟

ولدت أسما إبراهيم في محافظة الإسكندرية، درست في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا، عملت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من اللقاءات التليفزيونية مع كبار النجوم، وحظيت بشهرة واسعة خلال السنوات القليلة الماضية بعد تقديمها برنامج “الحبر السري” على قناة القاهرة والناس الفضائية، بدأت مسيرتها المهنية ببرنامجين صغيرين، لكنها لم تحقق النجاح الذي كانت تتمناه، على قناة صدى البلد منذ يونيو 2021،ثم انتقلت إلى قناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021 وقدمت نسخة خاصة من البرنامج في رمضان قدمت فيها عددا من كبار النجوم، ومنهم محمود الليثي، وإسلام إبراهيم، وأحمد السعدني، وأحمد صلاح. حسني، أمير كرارة، كهربا، حسن الرداد، هالة سرحان، شيرين رضا، وعمرو يوسف