نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زاهر يكشف سبب نجاحه في مسلسل نعمة الأفوكاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد زاهر خلال حواره مع قناة فوشيا، على يوتيوب، عن سبب نجاحه في موسم رمضان الماضي 2024 بمسلسل نعمة الأفوكاتو مع مي عمر، كما أكد أنه دائم النقد لنفسه ولأسرته، وقال: أنا أكبر ناقد لنفسي ودائمًا مش بيعجبني العجب في نفسي، وبحب أتفرج على نفسي وأشوف أخطائي ونفس الأمر مع أفراد أسرتي.

دور أحمد زاهر في نعمة الأفوكاتو

وتابع زاهر: خسيت من أجل تقديم دور صلاح في مسلسل نعمة الأفوكاتو، وكان يجب أن يظهر بشكل هذيل ومكسور وهذه التفاصيل أحرص دائمًا على العناية بها في الشخصيات التي أقدمها.. الـ 3 بنات فاجأونني هذا العام، وأنا شهادتي مجروحة بهن ولكنهن كانوا رائعات في المسلسلات التي عملن بها.

نجاح نعمة الأفوكاتو في رمضان 2024

يذكر أن نعمة الأفوكاتو حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الأخير، وحصد نسب مشاهدة عالية، كما تصدر تريندات السوشيال ميديا طوال أيام عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي، جسد خلاله أحمد زاهر شخصية صلاح بائع المنبهات الذي يتحول بعدها إلى رجل غني مع تتابع الأحداث، وهو زوج مي عمر التي تلعب دور المحامية نعمة ضمن العمل، ويدخلان سويًا في صراعات عديدة، مسلسل مكون من 16 حلقة، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، عماد زيادة، طارق النهري، سامي مغاوري، ولاء الشريف، أحمد ماجد، هدير عبدالناصر، وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

نجاح أحمد زاهر في محارب

ومن ناحية اخري شارك أحمد زاهر في نفس الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل محارب، الذي تعاون من خلاله مع حسن الرداد لأول مرة في مسيرتهما الفنية، وقدم خلاله زاهر شخصية المحامي حسام الجيوشي الذي دخل في صراعات عديدة مع الرداد الذي لعب دور عزيز محارب، والعمل مكون من 30 حلقة، عُرض على قنوات cbc ومنصة WATCH IT، ومن بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال الفنان أحمد زاهر

وكانت آخر أعمال الفنان احمد زاهر الدرامية مشاركته في، مسلسل «البرنس» بطولة الفنان محمد رمضان، وضم مسلسل البرنس، في بطولته مجموعة من الفنانين، نور اللبنانية، دنيا عبدالعزيز، أحمد داش، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، قدم أحمد زاهر أولى بطولاته المطلقة في فيلم "فارس"، والذي شارك في بطولته إيمان العاصي، حسين فهمي، باميلا الكيك، رنا رئيس، وأحمد صفوت عام 2022، كما ظهر كضيف شرف في فيلم "يوم 13" مع أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، نسرين أمين، وجومانا مراد والذي عرُض العام الماضي.