نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. هيفاء وهبي تعبر عن حزنها الشديد بما يحدث في فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانه هيفاء وهبي بوست من خلال حسابها الشخصي على موقع اكس موقع تويتر سابقًا وعبرت عن حزنها الشديد تجاه الذي يحدث في فلسطين.

وكتبت على حسابها الشخصي قائلة:- يا رب احميهم ونجهم، ولا شعور ولا كلمة بيقدروا يوصفو اللى صار حرام حرام يا رب فرجينا انتقامك قلوبنا موجوعة قلوبنا مع فلسطين".

مولدها

و يذكر أن ولدت هيفاء وهبي في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي «محمد وهبي» وأم مصرية «سيدة عبد العزيز إبراهيم»، وقد نشأت وترعرعت هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها «نصر فياض» زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى إفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد أن أنجبت ابنتها زينب في يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.

و في 2020 شاركت هيفاء وهبي في حملة التبرعات لمحاربة فيروس كورونا، والتي أطلقتها قناة إم تي في اللبنانية ضمن برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مارسيل غانم، إذ تبرعت بمبلغ 20 مليون ليرة لبنانية، توزّع 10 ملايين ليرة لمستشفى رفيق الحريري و10 آخرين لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

و في 14 فبراير 2023 إستجابت هيفاء سريعًا لمناشدة أطلقها الإعلامي السوري ماجد العجلاني، والذي طلب منها التبرع بـ500 علبة حليب للأطفال الرضع في حلب بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال، وخلال أقل من عشرين ساعة أرسلت هيفاء 1000 علبة حليب للأطفال الرضع، وطلبت عدم تصوير أي طفل خلال توزيع الحليب عليهم.

أخر أعمال هيفاء وهبي

و تعيش النجمة هيفاء وهبى حالة من النشاط الفنى، حيث حققت نجاحًا من خلال أغنيتها الجديدة "يا نحلة" والتى طرحتها على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، وميكس وماستر سليمان دميان.