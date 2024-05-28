نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفيلمين.. كندة علوش تشارك في مهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة كندة علوش بفيلمين في مهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي، وهما "باص 22، نزوح"، الفيلم الأول إنتاج دولي مشترك بين الولايات المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة والأردن للمخرجة ويندي بيدنارز، في عرضه الأول بالإمارات، أما الفيلم الثاني هو "نزوح"، إنتاج المملكة المتحدة وسوريا وفرنسا للمخرجة سؤدد كعدان. كلا الفيلمين من توزيع MAD Solutions.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل فيلم "باص 22" وفيلم نزوح..

تفاصيل فيلم نزوح

تقدم كندة في فيلم "نزوح"، دور والدة زينة البالغة من العمر 14 سنة، التي عندما يتحطم سقف غرفتها بصاروخ خلال النزاع السوري، تضطر إلى النوم لأول مرة تحت النجوم وتكوين صداقات مع عامر الصبي بالمنزل المجاور. ومع تصاعد العنف تصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز (سامر المصري) الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل، الفيلم بدأ جولته بعرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا واستكمل الفيلم رحلته بمهرجانات عدة استطاع فيها أن يجذب أنظار الجمهور والنقاد في مهرجان جيو مامي مومباي السينمائي بالهند ومؤخرا بمهرجان ديوراما السينمائي الدولي بالإمارات، كما توج الفيلم في عرضه الأول بإفريقيا بجائزة أفضل فيلم بمهرجان جوباج السينمائي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ومؤخرا اقتنص ثاني جوائزه في جولته بالمهرجانات السينمائية الدولية، حيث فاز بجائزة الرؤية العالمية لأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان سينكويست للسينما والإبداع في سان خوسيه بكاليفورنيا.

تفاصيل فيلم "باص 22"

في فيلم "باص 22"، تقدم كندة علوش دور مديرة المدرسة المسئولة عن حادث وفاة طفلة في حافلة مدرسية. في محاولة لحماية مدرستها من الفضيحة، تقدم الدية لعائلة الطفلة وتتقرب من أخت الطفلة المتوفية الباقية على قيد الحياة، ربما كوسيلة لإعفاء نفسها من ذنبها الذي لا تقدر على حمله، الفيلم للمخرجة ويندي بيدنارز وبطولة النجمة كندة علوش هو أول فيلم من إنتاج منصة OSN الشهيرة وشهد مؤخرا بثه على المنصة، كما بدأ عرضه التجاري في دور السينما في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسينطلق قريبا في دور السينما في الإمارات العربية المتحدة، تدور أحداثه حول رحلة أم تغوص في الحزن على فقدان طفلها وسعيها للحصول على المغفرة بينما تستكشف موضوعات الاغتراب والتواصل والتأمل في تجارب الأفراد الذين يعيشون في بيئة متعددة الثقافات.