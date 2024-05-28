في أخر أيام عرضه.. فيلم "السرب" يحقق 441 الف جنيه

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "السرب" أمس الاثنين، بدور العرض المصرية إيرادات وصلت إلى 441 ألف جنيه وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ مليونا و603 آلاف و934 جنيها.

قصة الفيلم

و هو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

أبطال فيلم السرب

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، محمود عبدالمغني، أحمد حاتم، مصطفى فهمي، دياب، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف

سينمات عرض الفيلم

سيتي سنتر ألماظة

مول مصر

سيتي سنتر الاسكندرية

وتشهد دور العرض السينمائية المختلفة منافسة 6 أفلام هى: السرب، و"شقو" بطولة عمرو يوسف، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى.

كما انطلق الأسبوع الماضى فيلمى "تاني تانى" بطولة أحمد آدم وغادة عبد الرازق وبيومى فؤاد، و"بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوى ومى سليم ونسرين طافشن وفيلم تانى تانى بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم، وفيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوى ومى سليم.