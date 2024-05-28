أغسطس المقبل.. منة شلبي تبدأ تصوير فيلم "كونداليني" في الهند

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة منة شلبي، لتصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد “كونداليني” المأخوذ عن رواية بنفس الاسم لـ ميرنا الهلباوي، برفقة الفنان ظافر العابدين، ومن المقرر بدء التصوير خلال شهر أغسطس المقبل.





وفيلم كونداليني من إخراج محمد سلامة وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.





فيلم “الهوى سلطان”



وفي سياق آخر تنتظر منة شلبي عرض أحدث أفلامها، فيلم "الهوى سلطان"، وهو بطولة أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لأحمد فهمي وهاني نجيب.

فيلم "فرقة الموت"

كما تنتظر الفنانة منة شلبي، حاليًا عرض فيلم " فرقة الموت" المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، وهو بطولة النجم أحمد عز، منة شلبي وآسر ياسين، عصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، وتدور أحداثه حول ضابط يجسد دوره الفنان أحمد عز، ويتم اختياره لتكوين فرقه للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، في إطار أكشن تشويقي وينتمي لنوعية أفلام الحركة والإثارة.



آخر أعمال منة شلبي



يذكر أن منة شلبي قدمت في موسم رمضان 2024 المسلسل الإذاعي "بيت أم الغلام" عبر إذاعة "إنرجي"، ونافست في رمضان 2023 بمسلسل "تغيير جو"، ودارت أحداث في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات، ومنها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.