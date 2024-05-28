إصابة ابن الفنان أحمد رزق في حادث مروري

القاهرة - محمد ابراهيم - أصيب ابن الفنان أحمد رزق وصديقه في الجيزة، جراء حادث تصادم دراجة "سكوتر" ودراجة نارية، في أكتوب، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث نجل الفنان أحمد رزق

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع الحادث ووجود مصابين، كما وردت إشارة باستقبال المستشفى المركزي طالبا يبلغ من العمر 15 عاما وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة، الثلاثة مصابون بكسور وسحجات وحالتهم الصحية متدهورة، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج للمصابين، وحُرر محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سبب حادث نجل الفنان أحمد رزق

اصطدام دراجة سكوتر يستقلها عمر أحمد رزق 15 عاما، طالب نجل الفنان أحمد رزق مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بأسفل عظمة الكعبرة اليمنى وأسفل الساعد الأيمن، والحالة تحتاج إلى تدخل جراحي، وكان بصحبته عمر محمد 15 عاما، طالب مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في أثناء سير الأول بدراجة كهربائية سكوتر وبصحبته الثاني عكس الاتجاه بكمبوند في أكتوبر اصطدم بدراجة نارية يقودها علاء عماد 20 عاما، مصابا باشتباه نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والحالة العامة سيئة، وتولت النيابة التحقيق.

اخر اعمال أحمد رزق

وكان اخر اعمال أحمد رزق هو مسلسل بيت الرفاعي الذي عرض في شهر رمضان الماضي، تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول الصراع الذي دار بين ياسين «أمير كرارة»، وفاروق «أحمد رزق» حول الميراث، ولكن كل منهما يريده بطريقته فاروق يريد أن ينتقم من ياسين لأنه متهم بقتل والده، وياسين يريد أن يثبت براءته ليعرف من قتل والده، وتتصاعد الأحداث حول هذه النقطة، مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.