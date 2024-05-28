في عيد الأضحى.. شاهد تعلن عرض فيلم رحلة 404 لـ منى زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة شاهد الرقمية، عرض فيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكي يوم 17 يونيو المقبل، وهو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث عرض الفيلم مؤخرا في دور العرض السينمائية.





ويعد فيلم "رحلة 404" هو أحدث أعمال النجمة منى زكي، والذي تم طرحه قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.





فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.

تكريم منى زكي عن رحلة 404

يذكر أن منى زكي كانت قد حصلت منذ فترة على جائزة أفضل ممثلة، عن فيلم رحلة 404، من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وتسلم صبري فواز الجائزة، نظرًا لوجود منى خارج مصر وقتها، كما حصل الفيلم، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.