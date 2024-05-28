نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلاد ضلع الثلاثي المرح.. ما لاتعرفه عن جورج سيدهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل علينا اليوم ذكري ميلاد الفنان القدير أحد أعضاء فرقة الثلاثى المرح جورج سيدهم، وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني عن أبرز المحطات في حياته

جورج سيدهم

ميلاده

جورج سيدهم هو ممثل مصري ولد في جرجا بمحافظة سوهاج يوم ٢٨ مايو عام 1938.

دراسته

تخرج في كلية الزراعة بجامعة عين شمس عام 1961.

بداية مشواره الفني

التقى بزميله سمير غانم والضيف أحمد، وأسّسوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي حققت شهرة واسعة في المسرح والتلفزيون. اشتهروا بأداء أول فوازير رمضان من إخراج محمد سالم، وشاركوا في العديد من الأفلام والمسرحيات. بعد وفاة الضيف أحمد، واصل جورج وسمير العمل معًا لسنوات قبل أن ينفصل سمير للعمل بمفرده.

الثلاثي المرح

أعماله

من أبرز مسرحيات جورج سيدهم: "أهلًا يا دكتور"، "المتزوجون"، "حب في التخشيبة"، "فندق الأشغال الشاقة"، و"موسيقى في الحي الشرقي". كما شارك في المسلسل التلفزيوني "بوابة الحلواني".

مرضه

في عام 1997، تعرض جورج سيدهم لجلطة في المخ تسببت في شلل تام في الجانب الأيمن من جسده وأثرت على مركز الكلام، مما أدى إلى ابتعاده عن الساحة الفنية.

جورج سيدهم

وفاته

رحل عن عالمنا في ٢٧ مارس ٢٠٢٠ وذلك بعد صراع مع المرض