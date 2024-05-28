نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع إيرادات فيلم "شقو" في إيرادات أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد فيلم “شقو” للانخفاض مرة آخرى مساء أمس الاثنين ليحقق إيرادات بلغت قيمتها 247 ألف جنيهًا، ليحتل المركز الثالث ووصل إجمالي إيرادات الفيلم لأكثر من 74 مليونًا جنيهًا، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم بدأ انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

قصة فيلم “شقو”



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”



فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، ودينا الشربيني، ويسرا، وأحمد فهمي، وعباس أبوالحسن، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.