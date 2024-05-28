نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الفنانة عزة لبيب، في مداخلة تليفزيونية ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تدهور الحالة الصحية لـ الفنانة ليلى طاهر، مؤكدة أنه لا صحة لهذا الحديث، حيث إنه ا تتمتع الآن بصحة جيدة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

وتابعت: ليلى كانت قد أجرت عملية جراحية منذ عامين، ولكنها الآن تمارس حياتها الاجتماعية بشكل طبيعي، وتتحدث مع المواطنين في الشارع بشكل اعتيادي.. قرار اعتزال ليلى نهائي ولا توجد نية لديها للرجوع فيه، وهي لا تمانع في الحديث للمداخلات التليفزيونية لتوضيح أي تفاصيل.

زيجات ليلي طاهر

تزوجت الفنانة ليلى طاهر 6 مرات، وكان أول أزواجها محمد الشربيني الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، وبعد انفصالها تزوجت المخرج حسين فوزي ثم انفصلت عنه وتزوجت الصحفي نبيل عصمت وبعد إنفصالها منه تزوجت الفنان يوسف شعبان وانفصلت عنه وتزوجت خالد الأمير وبعد انفصالها عنه تزوجت شخصًا من خارج الوسط الفني.

من هي ليلي طاهر؟

اسمها الحقيقي شرويت مصطفى فهمي، والدها من أصول تركية، ولدت في 13 مارس عام 1942، حاصلة على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وكان من المفترض أن تكون أخصائية اجتماعية كما كان يخطط أبواها إلا أنها قررت الاتجاه للفن أثناء دراستها بالمعهد، بداية مسيرتها الفنية من خلال العمل كمذيعة مع بداية إرسال التليفزيون المصري عام 1960 حيث جمعتها لقاءات ومواقف عديدة بالمخرج التليفزيوني روبير صايغ أحد أهم وأوائل مخرجي التليفزيون والذي ساعدها وشجعها وأهلها حتى أصبحت مذيعة ناجحة لتقدم العديد من البرامج الهامة كان من أبرزها برنامج مجلة التليفزيون، الذي استمر تقديمه فترة طويلة.

اخر اعمال ليلي طاهر

كان آخر ظهور فني لـ ليلى طاهر هو مسلسل الباب في الباب، الذي وعُرض في 2014، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم بطولته شريف سلامة، كارولين خليل، والراحل أحمد خليل، والعمل من تأليف أحمد بدوي ووائل حمدي وإخراج أحمد الجندي، وقدمت ليلى العديد من الأفلام على الشاشة الذهبية أبرزها؛ الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، زمان يا حب، اعترافات امرأة، البيوت أسرار، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، أيام ضائعة، المدير الفني، المراهقان، ثمن الحب، سنوات الحب، مطلوب زوجة فورا، امرأة في دوامة، بطل للنهاية، آخر فرصة، يا حبيبي، حيرة وشباب.

