قريبًا.. صدقي صخر يستعد لتقديم بودكاست كلام عائلي

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان صدقي صخر، متابعيه علي حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان التشويقي لبودكاست بعنوان “كلام عائلي” والذي يعتبر أول تجربة تقديم له.





علق على الفيديو " كلام عائلي، من القلب عن العيلة من وادي دجلة".

كلام عائلي، بودكاست عائلي يستضيف نجوم الفن وشخصيات عامة ومتخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من المواضيع الاجتماعية ويتكون الموسم الأول من ١٢ حلقة.

أحدث أعمال صدقي صخر

ينتظر الفنان صدقي صخر طرح أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "كتالوج"، ومن المقرر عرضه على منصة Netflix، في سبتمبر المقبل،

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وسماح أنور وبيومي فؤاد، وصدقي صخر، وغيرها من النجوم.

ويظهر محمد فراج يظهر خلال أحداث العمل بشخصية زوج ريهام عبد الغفور، وسيكون لديهما طفلين ولد وبنت ضمن الأحداث.



آخر أعمال صدقي صخر



وشارك صدقي صخر في رمضان 2024 بمسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، إيمان السيد، توني ماهر، جيلان علاء، ولبنى ونس، مع عدد من ضيوف الشرف منهم علاء مرسي ورضا عبدالعال وخالد عليش وهبة الأباصيري وإنجي علي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي ومن إنتاج أحمد الدسوقي.

و مسلسل كامل العدد، حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وضم المسلسل عدد كبير من النجوم، أبرزهم دينا الشربيني، وصدقي صخر، وشريف سلامة، ميمي جمال، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.