انت الأن تتابع خبر محمد رمضان ينفعل بسبب أحداث رفح: مكسوف لنفسي ولكل عربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الفنان محمد رمضان، على قصف الاحتلال الصهيوني للنازحين العزل في مدينة رفح الفلسطينية خلال الساعات القليلة الماضية، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين، مبديًا تأثره وانفعاله ازاء هذه الجرائم اللاانسانية.



ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" عبر خلاله عن أسفه مما يحدث في مدينة رفح قائلا: "والله مكسوف كسوف، مكسوف لنفسي ومكسوف لكم ومكسوف لكل عربي ربنا يرحم شهدائنا في رفح الأول ويشفي مصابينهم ويصبر أهاليهم، مكسوف أن كل جريمة بشعة عقلنا ما بيستوعبهاش وقلبنا ما بيتحملهاش واللي بنقدر نعمله ان احنا نمسك الموبايل شوية ناس تصمم صور وتكتب اللي قلبها يقولها عليه وناس تانية تمنتج فيديوهات على موسيقى حزينة وناس تعمل فيديو تقول اللي حاسه بيه واحنا لحد امتى هنفضل نحارب بالموبايل هنرجع كرامتنا بالموبايل ازاي، هندافع عن أخواتنا بالموبايل ازاي؟، هنحررهم بالموبايل ازاي؟" .

