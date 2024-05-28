انت الأن تتابع خبر وفاء عامر تكشف عن كسر كتفها وتطلب الدعاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر، تدوينة قصيرة عبر حسابها في "فيسبوك"، خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت من خلالها عن تعرُّضها لإصابة، واعتذرت عن عدم مقدرتها الرد على استفسارات المتابعين.



وكتبت وفاء: أحبائي في الله، قبل 3 أشهر كُسرت قدمي، ومنذ 5 أيام أصبت بكسر في الكتف. ولم تكشف عن المزيد من التفاصيل حول إصابتها الجديدة، واكتفت بطلب الدعاء لها، والاعتذار عن عدم مقدرتها على الرد على استفسارات المتابعين.



وحرص جمهورها على محاولة التخفيف عنها، حيث سجّل منشور الفنانة تفاعلاً كبيراً، ومئات التعليقات التي تمنى من خلالها أصحابها الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية لها .