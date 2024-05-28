نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويجز يتجاهل خالد تاج الدين بعد هجومه عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بطريقة غير مباشرة وجه مطرب الراب ويجز، رسالة قوية للشاعر الغنائي خالد تاج الدين، بعد تعرض مطرب الراب لهجوم شديد من الشاعر، بعدما تداولت أنباء أن ويجز رفض حملة إعلانية لإحدى الشركات الكبرى للمياه الغازية.

فقام ويجز بعدم الرد على منشور خالد تاج الدين بشكل مباشر، ولكن اكتفى بتوجيه رسالة قوية بطريقة غير مباشرة ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن طريق خاصية “ستوري” مجموعة صور يوضح بها الضوء على المجازر التي تشهدها فلسطين، والجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أهل غزة.

وظهرت المنشورات في خاصية «ستوري» بينهم فيديو للحرائق التي تشهدها رفح، وفي صورة أخرى كتب ويجز فيها: “كل العيون على رفح”، وفي آخرى، ظهرت صورة صغيرة مكتوب فيها: “الأعداء قطعوا رأس الأطفال في رفح”.

ووجه الشاعر خالد تاج الدين رسالة ساخرة لمطرب الراب ويجز حيث وضح إن النادي الأهلي أو عمرو دياب نفذوا عقود مع مؤسسات بها شروط جزائية بالملايين، مطالبًا مطرب الراب الشهير الذي ذكر اسمه بـ «وينجز» بعد استغفال الشعب المصري واللعب على وتر التعاطف مع القضية الفلسطينية.

وأضاف خالد تاج الدين عبر «فيس بوك»: «آخر تراك نجحلك كان من تلات سنين وعملت كام واحد بعده محدش سمع عنهم حاجه، تعمل ايه بقى يا واد يا وينجز تعمل اييه، اه فكره، تعمل حملة سوشيال ميديا مدفوعه من بيدچات بتبقى واخده وتركب تريند القضيه عشان ده اللي بيجيب معانا علطول احنا شعب عاطفي وبنحب كده».

وأردف: «مع أن محدش من الشركات دي عبرك بقالهم كتير وكلنا عارفين كده، زائد بقى أن سواء النادي الاهلي أو عمرو دياب أو غيرهم دي مؤسسات ماضيين عقود بالملايين وفيها شروط جزائيه بالملايين لو متنفذتش في الجدول الزمني المحدد ليها، أنا مش بقول متتعاطفش، أنا بقول متستغفلناش».