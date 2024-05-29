نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ربنا يسامحنا ويصبرهم".. مروان موسى يعبر عن عجزه تجاه الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مطرب الراب مروان موسى، دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي قطاع غزة، على مدار أكثر من سبعة أشهر، لما يعانوه من هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعرضهم لإبادة جماعية واستشهاد الآلاف من أرواح الآبرياء.

أعرب الفنان مروان موسى عن حالة الاستياء والعجز الذي يشعر بها تجاه اشقائنا في فلسطين، خاصةً بعد حادث رفح الفلسطينية والذي قام به جيش الاحتلال الصهيوني بأبشع جرائم القتل، حيث قاموا بقصف مخيمات النازحين في رفح ما أدلى إلى حرقهم وتحويل جثثهم إلى رماد.

وكتب مروان موسى معلقًا على تلك الاحداث على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عبر خاصية “ستوري”: “في الظروف اللي احنا فيها الانسان حاسس بكم عجز كبير تجاه اخواتنا في فلسطين واللي بيحصل اليومين دول، وفي نفس اللحظة الوضع يوميًا بيزيد ومفيش حاجة في أيدينا.. ربنا يسامحنا ويصبرهم ويثبتهم”.

بالكوفية الفلسطينية.. مروان موسى يدعم فلسطين في حفله “عودة بطل العالم”

وفي وقت لاحق، استمرارًا لدعم دولة فلسطين الشقيقة وأهالي غزة حرص مطرب الراب مروان موسى، بإظهار دعمه لهم خلال حفله عودة بطل العالم، الذي أٌقيم بالشيخ زايد، بحضور جماهيري كبير.

فقد ظهر الفنان مروان موسى، خلال حفله “عودة بطل العالم” وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، وفور صعوده على المسرح تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وقدم خلاله أشهر أغانيه.