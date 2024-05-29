عبدالرحيم كمال عن فوزه بجائزة الدولة للتفوق: شكرًا لمصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، عن سعادته بفوزه بجائزة الدولة للتفوق فرع الآداب، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.





وكتب السيناريست عبد الرحيم كمال على صفحته الشخصية "فيسبوك" كل الامتنان للدولة المصرية على تقديري ومنحي جائزة الدولة للتفوق فرع الآداب أشعر بالفخر والسعادة بعد مشوار مع الورقة والقلم بهذا التقدير الكريم.

آخر أعمال عبدالرحيم كمال





شارك السيناريست عبدالرحيم كمال في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين الذي هو من تأليفه.





تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.