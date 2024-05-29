شمس الكويتية تكشف عن سر ثراءها: الحفاظ على رصيد مالي متنوع خارج عالم الفن

الرياض - محمد الاطلسي - فنانة الكويت شمس كشفت لأول مرة عن مصدر ثروتها، مؤكدة أنها كانت من بين أغنى المشاهير في الوسط الفني.

شمس الكويتية تكشف عن سر ثراءها

وانتقدت شمس بعض الأشخاص الذين يفتخرون بثرواتهم، قائلة: "هؤلاء يحملون حقائب ويعرضون ممتلكاتهم، دعونا نترك كل هذا، أشعر بالاشمئزاز من ذلك الآن. أنا لم أكن أستعرض ما أملك، فكان اختياري للملابس يعتمد على اختياري وليس للتباهي بثرائي، على الرغم من كوني واحدة من أغنى الشخصيات في الوسط الفني".

وأضافت: "ثروتي لم تأتِ من الحفلات والأغاني، بل كانت نتيجة لعلاقاتي بأشخاص لديهم خير كبير، وأنا أفتخر بعزتي. لذا، كانت الحفلات مجرد إكسسوارات بالنسبة لي".

واستمرت في توضيحها قائلة: "كنت أرتبط بالأشخاص المناسبين، ولذا كنت أستمتع بالخير الذي كنت أمتلكه. لم أكن أستعرض ما أملك أبدًا، فكنت دائماً أحتفظ بخصوصيتي. هذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها عن هذا الموضوع، كتحذير للآخرين بأنهم يجب أن يتأكدوا من خياراتهم في الحياة، فنحن من نختار مصيرنا".