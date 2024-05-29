نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رفضه حملة إعلانية لإحدى الشركات.. ويجز يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مطرب الراب ويجز، مؤشر البحث “جوجل” بعد رفضه المشاركة في إعلان بيبسي الجديد، احترامًا لحملات المقاطعة المنتشرة لمنتجات الشركة، تضامنًا مع أهلينا الفلسطينيين، الذين يتعرضون لانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني، حيث هاجم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا شركة بيبسي بعد إعلانها الجديد، إذ وصف البعض أن الشركة تحاول استفزاز الجماهير من فترة أخرى، ردًا على حملة المقاطعة التي انتشرت خلال الأشهر الماضية.

ويجز يتجاهل خالد تاج الدين بعد هجومه عليه

ومن جانبه قام مطرب الراب بطريقة غير مباشرة بتوجيه رسالة قوية للشاعر الغنائي خالد تاج الدين، بعد تعرض مطرب الراب لهجوم شديد من الشاعر، بعدما تداولت أنباء أن ويجز رفض حملة إعلانية لإحدى الشركات الكبرى للمياه الغازية.

فقام ويجز بعدم الرد على منشور خالد تاج الدين بشكل مباشر، ولكن اكتفى بتوجيه رسالة قوية بطريقة غير مباشرة ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن طريق خاصية “ستوري” مجموعة صور يوضح بها الضوء على المجازر التي تشهدها فلسطين، والجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أهل غزة.

وظهرت المنشورات في خاصية «ستوري» بينهم فيديو للحرائق التي تشهدها رفح، وفي صورة أخرى كتب ويجز فيها: “كل العيون على رفح”، وفي آخرى، ظهرت صورة صغيرة مكتوب فيها: “الأعداء قطعوا رأس الأطفال في رفح”.