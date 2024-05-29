نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... فؤاد شرف الدين يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان اللبناني الراحل فؤاد شرف الدين تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لإنتشار أنباء حول وفاته، بعد صراعه مع المرض.

وخضوعه جراحة بالرأس، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا الأربعاء الساعة 3 عصرا، حيث يواري الثرى في روضة الشهيدين.

أسباب وفاة فؤاد شرف الدين

يذكر أن النجم اللبناني فؤاد شرف الدين كان يعاني منذ فترة من بعد بعض الآلام في الكلى، وبعد تماثله للشفاء ومشاركته في بعض الأعمال اللبنانية خلال الفترة الماضية، انتكست حالته الصحية، وتم الكشف إصابته بورم في المخ، وبعد خضوعه لجراحة لاستئصاله وتحسن حالته الصحية، تدهورت مرة أخرى بسبب حاجته إلى نقل دم، وتوفى داخل المستشفى في بيروت أثناء محاولة إسعافه.

وفاة فؤاد شرف الدين

وعلى صعيد آخر، أعلن خبر وفاته الفنان نعمة بدوى نقيب الفنانين اللبنانيين، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين، الذى أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات".

وتابع: "كان دائمًا يأخذ دور ضابط الأمن، لذا لقب بالكابتن، محافظًا على القانون وعلى هيبة الدولة"، كما نعاه قائلا: "نقابة الممثلين تنعى إليكم الفنان فؤاد شرف الدين وتتقدم بأحر التعازي لأسرته ولابنته الزميلة جومانة التى لازمته طوال فترة علاجه ولأصدقائه ومحبيه فى لبنان وفى العالم العربى، إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".



تعليقات الجمهور على منشور نعمة بدوي



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وغيرها من التعليقات.

