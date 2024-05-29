ياسمين صبري تكشف سبب ارتدائها الأحمر في كان

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين صبري عن سبب ارتدائها الأحمر في مهرجان كان لافتة إلى أنه يعبر عن الأنوثة من وجهة نظرها.

قالت ياسمين صبري في تصريحات تليفزيونية:'الالوان لها معاني كتير بس اخترت اللون الاحمر لان كان بقالي كتير جدا ملبستوش وفي ناس ممكن تخاف تلبس احمر على سجادة حمراء بس اللون الاحمر هو الانوثة".

حضرت الفنانة ياسمين صبري بعض فعاليات الدور الـ77 من مهرجان كان السينمائي، وأطلت بثلاث طلالات، من ألوان الأحمر والأسود والفضي، اختارت التصميم المفضل لها وهو الأكتاف المكشوفة، لكنها وقعت في فخ التكرار فكانت الـ3 إطلالات متشابهة.

وجاءت إطلالات ياسمين صبري بفستان أحمر بلا أكمام، والثاني فستان أسود مزين بتطريزات فضية، والثالث فضي يشبه كثيرا الفستان الثاني في قصته، وتزينت بمجوهرات من Chopard.

يذكر أن ياسمين صبري شاركت في موسم رمضان 2024 بمسلسل "رحيل" وعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، المسلسل بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة، وظهرت بشخصية فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.