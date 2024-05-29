إلهام شاهين:"الفنان سفير لبلده وليس فستان"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة إلهام شاهين على هامش مؤتمر رقمنة ذكريات الفنانين عن رأيها بالمشروع.

وقالت:" إن توثيق حياتنا مهم خاصة بعد رحيل الفنان،وأتمنى أن نعلم أكثر الجانب المشرق للفن والسوشيال ميديا مهمة والرقمنة أمر ضروري لتاريخ الحقبة الزمنية الفنية التي نعيشها،خاصة وأصبح مؤخرا هناك هجوم واضح على الفن، والاعلام يركز على القشور ولكن في ديجيتايزد نركز على تاريخ أهل الفن".



وأضافت:"كنت في مهرجان ببلجيكا وطلبت من رئيس وزراء بلجيكا وكان وقت الإخوان والهجوم القوي على مصر والفن،وطلبت منه أن يلقي كلمة عن الفن المصري،وكان شرطي وإلا الانسحاب من المهرجان وبالفعل قدم الجائزة وكانت لفيلم بعد الموقعة واستلمها المخرج يسري نصر الله".

وأشارت:"الفنان سفير لبلده وليس فستان أو خلافات شخصية من التي انتشرت مؤخرا وغيرت صورة الفن".



مشروع رقمنة ذكريات الفنانين

شهد المؤتمر الصحفي حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على الانضمام للمشروع، بعد الإعجاب بفكرته والمشاركة به لحفظ تاريخهم الفني.



وقال خالد حميدة مؤسس شركة ديجيتايزد المسئولة عن المشروع إنه سيتم الكشف طريقة الاحتفاظ بذكريات وتاريخ الفن والفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد صاحب فكرة مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في تصريحات صحفية، على أن جميع النجوم المشاركين أعجبوا بالفكرة منذ طرحها وسارعوا بالموافقة على الانضمام ومنح فريق العمل كل الصور والفيديوهات التي تحفظ تاريخهم بعد مراجعة التفاصيل منهم شخصيا.

وأشار حميدة إلى أن المشروع غير هادف للربح، وستكون المعلومات التي تم جمعها من مصادرها الأساسية، متاحة للجمهور للاستفادة منها بشكل احترافي.

وكان قد انضم عدد من الفنانين والنجوم لمبادرة الحفاظ على أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، شيري عادل، سيد رجب، أشرف عبد الباقي، صلاح عبد الله، لطفي لبيب وغيرهم.



آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين،مسلسل حكاية ألفريدو، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.